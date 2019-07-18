Сегодня исполняется 49 лет министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому

Его поздравляет кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Александра Невского, Дружбы, заслуженный деятель искусств РФ, глава директорской ложи театров Москвы, директор театра «Ленком» Марк Варшавер:

— Уважаемый Владимир Ростиславович! Примите мои сердечные поздравления с днем рождения. Возглавлять Министерство культуры — труд во многих смыслах подвижнический, требующий особых профессиональных навыков и личных качеств. Прежде всего это умение находить общий язык и выстраивать рабочий диалог с творческими людьми, что всегда непросто. То, насколько сильно Вас ценят и уважают деятели культуры, не может трактоваться двояко. Ведь за годы, на протяжении которых вы занимаете этот пост, Вам удалось сделать многое: культура вернула себе статус национального приоритета и надежной опоры государства; решено немало застарелых «наследственных» проблем; посещать театры, музеи, кино вновь стало модно. И в достижении столь впечатляющих результатов очевидна Ваша первостепенная роль. Желаю Вам не сворачивать с намеченного пути и встречать на нем как можно больше единомышленников. Успехов, здоровья, энергии и всего наилучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»