Аптеки подкосили траву

Обилие на российском рынке дешевых быстродействующих препаратов привело к рекордному падению продаж лекарственных травяных сборов. По итогам пяти месяцев 2019 года объем их реализации сократился на 11,5% и составил менее 10 млн упаковок. Окончательно этот сегмент может уйти с рынка в течение десяти лет, но производителям травяных сборов уже сейчас необходимо задуматься о модернизации производства.

По итогам пяти месяцев 2019 года продажи многокомпонентных лекарственных сборов (препаратов, БАДов, спецпитания и другой продукции, имеющей в составе несколько трав) в аптечных сетях продемонстрировали рекордное падение, подсчитали в DSM Group. В натуральном выражении этот показатель сократился на 11,5% — с 11,047 млн упаковок до 9,775 млн, в денежном — на 1,5%, с 1,122 млрд руб. до 1,105 млрд руб. В январе—мае 2018 года падение составляло 2,3% и 3,6% соответственно, а за аналогичный период 2017 года продажи в упаковках сократились на 9,1%, а в денежном выражении выросли на 1,2%.

Падение коснулось и самых популярных брендов.

Так, по данным DSM Group, за отчетный период продажи травяных чаев «Эвалар Био» (доля продукции в этом сегменте — 11,9%) сократились на 3,7%, с 853,9 тыс. упаковок годом ранее до 822,1 тыс. упаковок с января по май 2019 года. При этом в денежном выражении продажи выросли на 11,6%, со 117,9 млн руб. в розничных ценах до 131,6 млн руб. В «Эвалар» связывают падение продаж в аптеках с перераспределением спроса на лекарственные сборы в пользу других каналов продаж: например, онлайн-аптек, маркетплейсов и нефармацевтической розницы по типу «Магнит Косметик». В компании настаивают, что в целом продажи этого сегмента за пять месяцев 2019 года выросли год к году на 3% в натуральном выражении и на 21% — в денежном. Впрочем, гендиректор DSM Group Сергей Шуляк предупреждает, что в течение одного-двух лет этот сегмент перестанет расти и в нефармацевтической рознице.

Второй крупный производитель лекарственных сборов — «Красногорсклексредства» — также продемонстрировал падение продаж в натуральном выражении и рост в денежном. За отчетный период продажи брендов «Фитонефрол» сократились на 5,7%, с 731,4 тыс. упаковок до 689,5 тыс., «Бруснивер» — на 1,7%, с 615 тыс. до 604,8 тыс. При этом в деньгах продажи обоих брендов выросли на 12,9% и 17,7% соответственно.

В «Красногорсклексредствах» признают, что падение наблюдается как в монотравах, так и в сборах лекарственных трав.

«Такую негативную динамику мы наблюдаем с конца 2018 года»,— отмечают в компании. Снижение продаж там связывают с падением всего фармацевтического рынка в целом.

Источник “Ъ” в одной из компаний, выпускающих лекарственные сборы, связывает падение продаж с тем, что аптечные сети стали активно продвигать собственные торговые марки (СТМ) в этой категории, которые не учитываются аналитиками. Свою продукцию фармритейлеры регистрируют преимущественно как БАДы, в то время как традиционные сборы являются лекарственными средствами и стоят дороже. Но опрошенные “Ъ” крупные аптечные сети отмечают, что эта категория, в том числе СТМ, занимает незначительную долю в общих продажах. Так, в «36,6» по итогам пяти месяцев этот сегмент занимал менее 1%, рассказали “Ъ” в сети.

Травы относятся к методам лечения прошлого века, когда они использовались в связи с нехваткой традиционных лекарств, отмечает Сергей Шуляк. Он прогнозирует, что в связи со сменой поколения и среди потребителей, и среди врачей, которые уже и так почти не назначают лекарственные сборы, в течение ближайших десяти лет продажи этой категории практически полностью прекратятся. Произойдет смещение в пользу недорогих быстродействующих лекарств, широко представленных на рынке. Эксперт также обращает внимание, что современные технологии уже позволяют извлекать полезные свойства трав и использовать их при изготовлении таблеток, которые не требуют самостоятельного приготовления и готовы к употреблению. В связи с этим большинство предприятий сталкиваются с необходимостью модернизировать свои производства.

Мария Котова