В Германии назначили министра обороны вместо Урсулы фон дер Ляйен

Председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр назначили министром обороны Германии взамен ушедшей в отставку Урсулы фон дер Ляйен, которую накануне утвердили главой Еврокомиссии. «С полным сердцем и полной убежденностью я приступаю к своим обязанностям министра обороны»,— сказала госпожа Крамп-Карренбауэр в кратком обращении.

Как сообщает Spiegel, ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр несколько раз исключала переход в кабинет министров, потому что она хотела сосредоточиться на партийной работе.

Напомним, в декабре 2018 года спустя 18 лет канцлер Германии Ангела Меркель ушла с поста лидера ХДС — ведущей консервативной партии страны. Вместо нее председателем партии стала госпожа Крамп-Карренбауэр, ранее руководившая Сааром, практически самой маленькой землей ФРГ.

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