Leroy Merlin перенес открытие магазина в Белгороде на начало 2020 года

Французская сеть Leroy Merlin перенесла открытие белгородского магазина на первый квартал 2020 года, следует из информации размещенной на официальной странице компании в социальной сети «Вконтакте». Напомним, ранее DIY-ритейлер планировал начать работу в Белгороде в 2019-м. Компания возводит магазин на площадке в южном пригороде Белгорода, смежном с действующим с 2010 года ТРЦ «Сити Молл "Белгородский"». Впервые о планах Leroy Merlin по выходу на белгородский рынок стало известно еще в 2013 году, когда ритейлер объявил о старте программы присутствия в 15 средних и малых городах Центрального федерального округа, включая Белгород и Старый Оскол. Кроме них, в списке населенных пунктов оказались Липецк, Курск, Орел и Тамбов. Сейчас у Leroy Merlin три гипермаркета в Черноземье: два в Воронеже и один в Курске. Кроме того, по одному объекту компания намерена возвести в Липецке и Орле.

О том, какую долю ритейлер планирует занять на белгородском рынке, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Leroy Merlin обоснуется в Белгороде».

Александр Прытков