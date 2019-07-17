Глава района сгорел вне работы

Глава Ононского района Забайкальского края Ятур Танхаев может стать еще одним муниципальным чиновником, лишившимся должности после заявления федерального чиновника. Уволить его потребовал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе визита в Забайкалье. Причиной заявления господина Трутнева стал отпуск ононского главы во время сильных пожаров на территории муниципалитета. Ранее после требования вице-премьера Виталия Мутко в отставку подал глава Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов. Поводом для этого стал распространенный в соцсетях видеоролик, в котором коммунальщики первым делом убирают последствия наводнения на участке главы района.

В Забайкальском крае с рабочим визитом побывал полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В регион он приехал, чтобы проконтролировать процесс ликвидации последствий весенних степных пожаров, перекинувшихся на населенные пункты. Как сообщал “Ъ”, в апреле в условиях сильного ветра огонь перешел на жилые дома в нескольких районах Забайкальского края. 36 человек тогда получили травмы, более 600 человек остались без жилья. Ущерб от огня превысил 1 млрд руб.

По итогам визита господин Трутнев заявил, что будут уволены все чиновники, которые не справляются с ликвидацией последствий степных пожаров. Он напомнил, что все работы должны быть завершены до 15 октября и в настоящий момент есть отставание от графика по строительству домов для погорельцев и восстановлению социальной инфраструктуры. На заседании регионального правительства полпред выразил недовольство работой краевого вице-премьера Виктора Паздникова и министра сельского хозяйства Дениса Бочкарева. Юрий Трутнев не уточнил, по какой причине они подверглись критике, только сказал, что видел бумагу, в которой «написано, что плохо работают» господа Паздников и Бочкарев.

Однако больше всего досталось отсутствовавшему главе Ононского района Ятуру Танхаеву: полпред поручил врио губернатора Забайкальского края Александру Осипову добиться его отставки.

Причиной стал отпуск господина Танхаева: «Просто уехал в отпуск. Не надо господину Танхаеву из отпуска возвращаться, пусть он дальше отдыхает, ладно? Пишет заявление и не задерживается. Так работать нельзя, когда люди в беде, а он уехал в отпуск. Закончилась работа, достаточно. Надо искать нового главу района».

Ононским районом Ятур Танхаев руководит с 2011 года. В 2016 году на прямых выборах он переизбрался на второй срок.

Ранее после сильных паводков в Иркутской области, унесших жизни 25 человек и разрушивших около 11 тыс. домов, вице-премьер РФ Виталий Мутко потребовал отправить в отставку главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Причиной стал распространенный в соцсетях ролик, показывающий, как коммунальная техника устраняет последствия наводнения на участке главы. СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области возбудило против господина Худоногова уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Мэр подал в отставку по состоянию здоровья, районная дума приняла ее на минувших выходных на внеочередном заседании. Ранее политолог Дмитрий Орешкин говорил “Ъ”, что такие отставки муниципальных управленцев — тревожный симптом: «Теперь каждый начальник должен все время чувствовать зависимость от центра, который все чаще вынужден демонстрировать свою всесильность».

Екатерина Еременко, Иркутск