От мэра уплывает должность

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от должности мэра попавшего в зону затопления Нижне­удинского района Сергея Худоногова. Причиной стал ролик в интернете, рассказывающий, что коммунальщики в первую очередь наводили порядок на территории у коттеджа мэра. Сам господин Худоногов заявил, что коттеджа у него нет, а только огород с картошкой и баня и прибираться ему там еще было некогда. По итогам заявления господина Мутко регправительство начало свою проверку, по результатам которой губернатор примет решение, требовать отставки нижнеудинского мэра или нет.



О том, что мэр Нижне­удинского района Сергей Худоногов должен быть отстранен от своей должности, заявила в воскресенье пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко, возглавляющего правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Господин Мутко потребовал уволить господина Худоногова, так как он якобы использовал коммунальную технику для восстановления своего участка. Накануне в соцсетях появилось видео, как коммунальщики откачивают воду и расчищают территорию возле коттеджа в Нижнеудинске. Автор записи говорит, что коттедж принадлежит Сергею Худоногову и работы на его территории ведутся в первоочередном порядке. «Посмотрите, сколько коммунальщиков на него работают. Когда люди тонут, просят помощи, у него полная ограда народу»,— возмущается автор видео.

Как сообщила пресс-служба Виталия Мутко, вице-премьер поручил организовать проверку, по результатам которой подтвердилось, что мэр использовал коммунальную технику в личных целях. «В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Сергея Худоногова от исполнения обязанностей»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Правительство Иркутской области сразу начало свою проверку в отношении Сергея Худоногова. «Основанием стало требование председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей в связи с информацией о фактах использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях во время ликвидации последствий стихии»,— говорится в сообщении пресс-службы регправительства. По результатам этой проверки губернатор Иркутской области Сергей Левченко примет решение, направлять ли в районную думу требование об отставке мэра.

Сам господин Худоногов сообщил СМИ, что у него вообще нет коттеджа, а только огород и баня. «Вообще никакой дом я не спасал, дома у меня нет. Огород есть, картошка есть. Спасать, кроме картошки, мне нечего. Все как было разваленным, так разваленное и лежит, Следственный комитет уже посмотрел. Я пока ничего не успеваю прибирать»,— цитирует мэра Нижнеудинского района портал «Ирсити». Господин Худоногов также сказал, что его участок был весь затоплен, «как у всех».

Город Нижнеудинск одним из первых встретил сильное наводнение, которое началось в Иркутской области 25 июня. В результате сильных дождей, совпавших по времени с таянием снега в горах, притоки Ангары начали выходить из берегов. Режим чрезвычайной ситуации вводился в шести районах региона. Затоплено более 100 населенных пунктов, около 33 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Погибли 23 человека. 3,5 тыс. домов признаны не подлежащими восстановлению. По предварительным подсчетам, ущерб превысил 31 млрд руб.

Нижнеудинским районом Сергей Худоногов руководит с 1994 года. На пост мэра он избирался шесть раз. Ранее прокуратура по итогам проверки исполнения органами местного само­управления требований законодательства о защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций возбудила дела об административном правонарушении в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко и главы Шелеховского муниципального образования Владимира Лупекина. Дела возбуждены по ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера). Вместе с материалами проверки они направлены в суд для рассмотрения по существу. Также ведомство вносило представления в адрес мэров города Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска и глав восьми сельских поселений Тулунского района, двух — Тайшетского района и одного — Чунского района. Прокуратура указала им, что они несвое­временно и ненадлежащим образом информировали население о приближающемся стихийном бедствии.

Екатерина Еременко, Иркутск