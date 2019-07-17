В Москве из-за ливня подтопило несколько улиц

В разных районах Москвы из-за ливня подтопило улицы. Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом в Москве в районе Савеловского вокзала, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter. Очевидцы сообщают, что из-за подтопления ограничено движение и на примыкающих улицах.

По данным ЦОДД, движение под Бутырским путепроводом было остановлено в обе стороны. Автомобилистам рекомендовали объезжать проблемный участок. Сейчас движение на Дмитровском шоссе восстановлено.

В социальных сетях публикуют видео о подтоплениях во многих районах Москвы и Подмосковья: в Марьиной Роще, Люберцах, Павшинской Пойме.

Затопленный в прошлый ливень подъезд к аэропорту Шереметьево, по словам очевидцев, на этот раз свободен для проезда. При этом «Яндекс.Пробки» фиксируют затруднение при движении на этом участке дороги. Общая загруженность московских дорог на 18:00 составляет семь баллов.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что наибольшее количество осадков в столице ожидается в период с 18:00 до полуночи. «По модельным оценкам, может вылиться до 13–18 мм, а это еще 1/5 часть всего лимита июля. В низинных формах рельефа возможны подтопления»,— говорится на сайте синоптиков. Сообщается, что накануне в Москве выпала треть месячной нормы осадков — от 14 до 22 мм.

В ЦОДД подтвердили, что движение в Москве сильно затруднено. «Особенно плотно на вылетных магистралях и МКАД,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ЦОДД.— Также напоминаем об ограничениях движения на юго-западе в связи с закрытием нескольких станций метрополитена. По возможности рекомендуем пользоваться городским транспортом. На личных автомобилях лучше выезжать после 21:00, Местами в городе также есть скопления воды на проезжей части. Ожидаем, что ситуация улучшится после 20:00».