Шереметьево подтопило из-за сильных дождей

Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей. Вода разлилась на полу в здании, пассажиры были вынуждены везти сумки по лужам. Также подтопление есть у здания со стороны взлетной полосы и на подъезде к Шереметьево-1 со стороны Лобни.

В Шереметьево при этом заявили, что паводок не повлиял на работу аэропорта, полеты совершаются в штатном режиме. «Есть скопление воды на перроне в районе терминала D, но это не отразилось на пассажирах. Территория аэропорта огромна, поэтому данное скопление не повлияло на прилет и вылет»,— сообщил представитель аэропорта агентству «Москва».

Подъездные пути к Шереметьево подтоплены (на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе), сотрудники ГИБДД перекрыли движение. Для подъезда к аэропорту рекомендуется использовать объездные пути: пользоваться «Аэроэкспрессом» и далее межтерминальным переходом.

«Аэроэкспресс» заявил, что будет доставлять сотрудников аэропорта к месту работы и обратно до 0:01 30 июня. Компания организует дополнительную остановку.