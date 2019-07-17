Атомная подлодка «Смоленск» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошли в Финский залив

Отряд кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», атомной подводной лодки «Смоленск» и большого противолодочного корабля «Североморск» прибыл в акваторию Финского залива для подготовки к участию в Главном военно-морском параде, который пройдет в Петербурге в День ВМФ, 28 июля.

По словам официального представителя ВМФ России Игорь Дыгало, которого цитирует «Интерфакс», во время перехода боевые корабли отработали задачи организации противовоздушной и противолодочной обороны. Сам межфлотский переход из Баренцева в Балтийское море прошел в штатном режиме, уточнил господин Дыгало.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Главном Военно-морском параде 28 июля примут участие 43 боевых корабля. Из-за подготовки и проведения мероприятия в центре города будут перекрывать ряд улиц и мостов. На празднование Дня ВМФ в Петербург может прибыть президент РФ Владимир Путин.