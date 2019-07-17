Владимир Путин может вновь посетить Военно-морской парад в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин может присутствовать на Главном военно-морском параде, который пройдет в Петербурге в День ВМФ, 28 июля. Об этом косвенно свидетельствует информация о начале приема заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных этому празднику, опубликованная на официальном сайте главы государства.

Напомним, что господин Путин присутствовал на Военно-морских парадах в Петербурге в прошлом и позапрошлом годах.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за подготовки и проведения парада в центре Петербурга будут перекрывать некоторые улицы и вне графика разводить мосты. Также сообщалось, что тренировки воздушной части парада ко Дню ВМФ пройдут в городе четыре раза.