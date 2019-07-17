Объем продаж Setl Group за первое полугодие составил 53,2 млрд рублей

За январь-июнь текущего года объем продаж девелопера Setl Group составил 53,2 млрд рублей, что на 65% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общее число сделок увеличилось на 43%. Всего за первое полугодие продано на 40% площадей больше, чем в прошлом году — 432 тыс. кв. м. На конец июня текущего года у холдинга Setl Group строятся порядка 2,11 млн кв. м. площадей.

Ранее “Ъ-СПб” писал о финансовом отчете Группы ЛСР, объем продаж которой в первом полугодии 2019 года составил 38 млрд руб. В свою очередь, группа «Эталон» за январь-июнь увеличила продажи недвижимости на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.