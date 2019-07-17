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Группа ЛСР продала недвижимости на общую сумму 38 млрд рублей за полгода

Общая стоимость заключенных новых договоров ПАО «Группа ЛСР» за первое полугодие текущего года составила 38 млрд рублей, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. По мнению генерального директора «ЛСР» Андрея Молчанова, данный рост обусловлен успехом московских проектов, сообщает пресс-служба компании.

Всего за январь-июнь 2019 года реализовано около 368 тыс. кв. м площадей. Средняя цена продажи составила 114 тыс. руб. один за кв. м и оказалась выше цены в первом полугодии прошлого года на 18%. В эксплуатацию Группой ЛСР введено 160 тыс.кв. м чистой продаваемой площади, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 31%. За январь-июнь текущего года выведено в продажу 603 тыс. кв. м площадей.

Почти половина контрактов Группы ЛСР заключена с участием ипотечных средств — 48% от общего числа контрактов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что банк «Санкт-Петербург» предоставит «ЛСР» кредит на сумму 10,5 млрд руб. на финансирование текущей деятельности.

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