Иванишвили назвал грузинских сторонников прекращения торговли с Россией «врагами государства»

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардер Бидзина Иванишвили назвал «позором не только для телеканала, но и для всей страны» выступление журналиста Георгия Габунии с нецензурными оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина. Таким образом он отреагировал на призыв министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который в интервью «Аргументам и фактам» потребовал от грузинских властей однозначно осудить выходку журналиста на телеканале «Рустави-2».

Бидзина Иванишвили прокомментировал и вторую часть интервью Сергея Лаврова по грузинской тематике — об условиях отмены Москвой ранее введенных санкций, в частности прекращения прямых рейсов. Министр сказал, что принятые в отношении Грузии ограничения могут быть отменены, если «будут устранены угрозы безопасности россиян». «В случае если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии»,— подытожил глава МИДа.

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По словам господина Иванишвили, партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), организовавшая, по мнению председателя ГМ, выходку Габунии на аффилированном с экс-президентом телеканале «Рустави-2», тем самым «хотела разрушить туризм и уничтожить экономику страны». В этой же связи миллиардер ответил на заявления оппозиции о возможности и необходимости переориентации грузинской продукции, в том числе вина и минеральных вод, на европейские рынки. «Сторонники закрытия российского рынка и прекращения торговли с Россией — враги государства»,— отрезал Бидзина Иванишвили. Он пояснил, что замещение российского рынка европейским «нелегко, так как вывод продукции и привлечение к ней внимания со стороны потребителей — это непростой процесс». При этом миллиардер напомнил о главном преимуществе российского рынка для грузинского вина: «Наша продукция уже известна в России, и у нее есть потребитель».

Напомним, 9 июля президент России не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии. На жестких мерах в ответ на «антироссийские провокации» настаивала Госдума, возмутившаяся нецензурной бранью ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» в адрес российского лидера. Кроме того, с 8 июля запрещено прямое авиасообщение с Грузией.

Подробности — в публикации “Ъ” «Поздно бить "Боржоми"».

Георгий Двали, Тбилиси