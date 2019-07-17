Все модели Lotus станут электромобилями

Компания Lotus сделает электрическую версию каждой своей модели, сообщает Autocar со ссылкой на гендиректора британского автопроизводителя Фила Попхэма.

«К концу следующего года мы покажем новую модель, оснащенную двигателем внутреннего сгорания, но в будущем у каждого Lotus будет полностью электрическая версия, — пояснил господин Попхэм. — Не исключено, что мы пропустим стадию гибридов и от выпуска машин с бензиновыми моторами перейдем сразу к электромобилям».

Напомним, первым серийным электромобилем Lotus стал гиперкар Evija, представленный в июле 2019 года.