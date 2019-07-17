В Петербурге пройдут четыре тренировки авиации перед Военно-морским парадом

Во вторник, 16 июля, в Петербурге состоялась первая тренировка авиации перед проведением Главного Военно-морского парада. Экипажи боевых самолетов и вертолетов осуществили вылет с четырех аэродромов, дислоцированных на территории Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей, а также Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Следующая репетиция воздушной части парада пройдет в пятницу, 19 июля. 21 июля состоится совместная тренировка в составе парадного строя кораблей, а 25 июля — генеральная репетиция Военно-морского парада. Само торжественное мероприятие пройдет в воскресенье, 28 июля, в День ВМФ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за проведений репетиций парада в центре Петербурга перекроют несколько улиц и мостов.