В прокуратуру направили материалы для возбуждения дела о свалке в «Роднике»

Департамент Росприроднадзора по ПФО направил в прокуратуру Нижегородской области материалы для возбуждения уголовного дела о порче земли в результате организации незаконной свалки площадью более 2 га в садовом некоммерческом товариществе «Родник» (Нижний Новгород, Советский район). В надзорном ведомстве полагают, что основанием для этого станет расчет ущерба – сумма превысила 2,8 млрд руб.

Ранее претензионные письма о добровольном возмещении вреда были направлены всем собственникам участков. Указанная в них сумма требований составила от 15 млн до 400 млн руб. Департамент Росприроднадзора сообщает, что это было сделано в рамках земельного кодекса РФ и настаивает на возбуждении уголовного дела, чтобы выявить организаторов свалки и «снять бремя ответственности с добропорядочных владельцев земельных участков».

Напомним, в июле следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку бездействия должностных лиц департамента Росприродназдора по ПФО, которые не приняли должных мер для ликвидации свалки в «Роднике». Ее площадь сейчас составляет более 2 га, в основном на территории садового товарищества находится строительный мусор.

Анастасия Еремина