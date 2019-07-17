Дети из Татарстана в крымском лагере отравились салатом — Минмолодежи Татарстана

Дети из Татарстана, которые с диареей и рвотой были госпитализированы из детского лагеря «Лучистый» в больницу Евпатории, предположительно, отравились салатом из столовой, сообщает Минмолодежи республики. Первый пострадавший обратился в медпункт после ужина 15 июля, у остальных признаки отравления стали проявляться к трем утра 16 июля.

Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Крым сняли пробы пищи и провели анализы для выявления причин отравления — уже исключено предположение о ротавирусной инфекции.

В лагерь вылетел замминистра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, отвечающий организацию летнего отдыха. В ведомстве не исключают, что после проверки межведомственная комиссия примет решение досрочно вернуть всех отдыхающих детей в Татарстана. На месте также работает уполномоченный по правам ребенка при президенте республики Гузель Удачина.

В «Лучистом» на третьей летней профильной смене находятся 201 ребенок и 19 педагогов из Татарстана. «Эта смена стартовала еще 8 июля.Первая и вторая профильные смены были проведены без происшествий, участниками смен стали 268 ребенка. В четвертую и пятую смены ожидается заезд еще 531 ребенка»,— говорится в сообщении Минмолодежи.

Как писал “Ъ-Казань”, Следком по Республике Крым возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и ч.1 ст.236 УК РФ («нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Сейчас в больнице в состоянии средней степени тяжести находятся 49 детей и пять вожатых. Возраст детей от семи до 17 лет.

“Ъ-Казань”