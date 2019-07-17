СКР начало доследственную проверку по факту массового отравления детей из Татарстана в крымском детском лагере

Главное следственное управление СКР по Республике Крым ведет доследственную проверку по факту массового отравления детей из Татарстана, которых госпитализировали накануне вечером в городскую больницу Евпатории из детского лагеря «Лучистый», сообщили “Ъ” в ведомстве.

По предварительным данным, отравление вызвал норовирус (возбудитель кишечной инфекции). Причины заражения пока неизвестны.

Как писал “Ъ-Казань”, сейчас в больнице в состоянии средней степени тяжести находится 49 детей и пять вожатых. Возраст детей от семи до 17 лет. У всех обратившихся к медикам регистрируется рвота и диарея.

Власти Татарстана взяли ситуацию под контроль. В частности, находящаяся в рабочей поездке детский омбудсмен при президента Татарстана Гузель Удачина посетила детей в больнице.

“Ъ-Казань”