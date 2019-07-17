Экс-дизайнер Jaguar основал собственную компанию

Бывший главный дизайнер компании Jaguar Ян Каллум объявил о создании собственного дизайн-ателье.

Фирма Callum, базирующаяся в Великобритании, будет заниматься проектами индивидуальных и лимитированных продуктов. Информация о клиентах Callum и первых работах компании пока не обнародована.

Напомним, до Jaguar господин Каллум на протяжении 12 лет работал в Ford, а также в компании TWR Design, где отвечал за облик спорткаров Aston Martin — моделей DB7, Vanquish и DB9. В Jaguar господин Каллум пришел в 1999 году и под его руководством были созданы модели XE, XF и XJ, первые в истории марки кроссоверы F-Pace и E-Pace, серийный электромобиль I-Pace и спорткары F-Type.