Ян Каллум покинул пост главного дизайнера Jaguar

Компания Jaguar объявила об уходе главного дизайнера компании Яна Каллума, занимавшего этот пост последние 20 лет.

«У меня была невероятная карьера в Jaguar, куда я пришел, чтобы вернуть дизайн автомобилей марки на те позиции, где она заслуживает быть, — пояснил господин Каллум. — На это ушло 20 лет, но я считаю, что достиг того, что рассчитывал сделать. С радостью продолжу работу с Jaguar в качестве консультанта».

До британской марки специалист на протяжении 12 лет работал в Ford, а также в компании TWR Design, где отвечал за облик спорткаров Aston Martin — моделей DB7, Vanquish и DB9. В Jaguar господин Каллум пришел в 1999 году и под его руководством были созданы модели XE, XF и XJ, первые в истории марки кроссоверы F-Pace и E-Pace, серийный электромобиль I-Pace и спорткары F-Type.

Преемником господина Каллума на посту главного дизайнера Jaguar станет нынешний директор по креативному дизайну Джулиан Томсон. Господин Томсон, пришедший в Jaguar в 2000 году, до этого работал в Ford, Lotus и Volkswagen Group.