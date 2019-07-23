Покадровый просмотр

Чтобы обеспечить себе научный и технологический задел для построения современной экономики, многие страны мира инвестируют в разработку прежде всего человеческих, а не материальных ресурсов. Конкуренция за «цифровых экспертов» острейшая и идет на межгосударственном уровне, важность решения кадрового вопроса сегодня подчеркивают на высшем уровне, президент Владимир Путин даже называл его в числе приоритетов. Власти убеждены: от реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» во многом зависит успешность масштабных преобразований в России.

Программный прием

«В России в дефиците высококвалифицированный человеческий капитал, в частности в IT-сфере. И планы развития компаний, регионов, страны в целом упираются в нехватку нужных людей»,— объясняет директор по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» (АНО ЦЭ) Андрей Сельский. Можно построить какую угодно технологическую инфраструктуру, но этого будет недостаточно, чтобы трансформировать экономику в сторону «цифры», отмечает он.

Основная задача федерального проекта, рассчитанного до 2024 года,— поддержать развитие цифровой экономики в стране квалифицированными людьми, речь как о профессионалах IT-отрасли, так и о специалистах во всех областях, владеющими на достойном уровне цифровыми компетенциями. По итогам его завершения количество выпускников высшего и среднего профессионального образования, обладающих компетенциями в области информационных технологий, должно составить 800 тыс. ежегодно, а доля обладающего цифровыми навыками населения — достичь 40%.

Задача отнюдь не простая: по данным исследования КПМГ «Цифровые технологии в российских компаниях» от 2019 года, 58% компаний отмечают: одно из основных препятствий на пути цифровизации и внедрения инновационных технологий — отсутствие компетенций. Дефицит IT-кадров на российском рынке труда сегодня оценивается примерно в 1 млн человек ежегодно. Например, сейчас очень высок спрос на специалистов по разметке данных для задач Deep Learning (совокупность методов машинного обучения, основанных на обучении представлениям, а не специализированным алгоритмам под конкретные задачи) и нейросетей, рассказывает директор по трансформации бизнеса IT-компании КРОК Полина Хабарова.

Именно поэтому одной из ключевых вех проекта «Кадры для цифровой экономики» являются контрольные цифры приема (КЦП) в вузы абитуриентов по направлениям информационных технологий. К примеру, в 2019 году целевой показатель по нему составляет 50 тыс. человек, к 2023 году он должен удвоиться, а в 2024 году составлять уже 120 тыс. человек. Еще недавно КЦП по IT-направлениям были существенно ниже: в прошлом году вузы выпустили на рынок труда всего 25 тыс. выпускников для IT-сферы, поступавших в 2013–2014 годах. Таким образом, уже достигнутые сегодня договоренности по КЦП обеспечивают рост IT-выпускников в 2,5 раза за ближайшие 4–5 лет.

Чтобы достичь амбициозного показателя в 120 тыс. абитуриентов IT-направлений в 2024 году, государство и бизнес готовят предложения по инструментам развития инфраструктуры вузов. Среди тех, кто трудится над этим проектом,— рабочая группа АНО ЦЭ, заинтересованные компании цифровой экономики, ведущие университеты, а также Центр компетенций, возглавляемый созданным в конце 2017 года по инициативе АСИ Университетом НТИ «20.35».

Также уточняются критерии отнесения программ высшего профессионального образования к сфере IT. Рабочая группа, Центр компетенций и Минобрнауки договорились о трех таких перспективных критериях: сдача абитуриентами ЕГЭ по информатике, развитие навыков программирования в ходе учебного процесса и их проверка при выпуске из вуза в ходе госэкзамена. В список же специальностей, которые должны относиться к IT, вошли более 20, среди них — «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Компьютерная безопасность», «Информационно-аналитические системы безопасности», «Математика и компьютерные науки», «Радиотехника» и другие.

10 самых востребованных профессий в 2022 году Место Профессия 1 Аналитик данных 2 Специалист по машинному обучению и искусственному интеллекту 3 Генеральный и операционный менеджеры 4 Программист, разработчик приложений 5 Специалист по продажам и маркетингу 6 Специалист в области Big Data 7 Специалист по цифровой трансформации 8 Специалист по новым технологиям 9 Специалист по организационному развитию 10 Специалист по IT-обслуживанию открыть таблицу в новом окне Источник: Future of Jobs Report 2018, World Economic Forum.

Поддержка в комплексе

Проведение всех мероприятий по направлению «Кадры для цифровой экономики» до 2024 года требует больших ресурсов: общее финансирование составит 143 млрд руб., из них 138,6 млрд руб.— дополнительные расходы федерального бюджета, а 4,5 млрд руб. планируется привлечь от частных инвесторов. В результате поддержку должны получить 2 тыс. проектов, разрабатывающих перспективные образовательные технологии. Также около 1,5 тыс. образовательных учреждений, имеющих лучшие результаты в преподавании математики, информатики и технологий, получат гранты.

Гранты предусмотрены и для 33 тыс. обучающихся общего и среднего образования, «проявивших выдающиеся способности в этих областях знаний». Кроме того, к 2024 году должно быть создано 5 международных научно-методических центров и 15 вузов для проведения исследований, изучения и распространения лучших практик подготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики в области математики, информатики и технологий. Помимо значительного бюджета самого федерального проекта на развитие кадрового потенциала страны будет направлено и финансирование в рамках нацпроектов «Образование» и «Наука».

Бизнес готовит смену

Тон в развитии кадрового потенциала сегодня пока задает государство: появляются новые обучающие программы в вузах, открываются курсы повышения цифровой грамотности для населения. Например, в нескольких регионах России сейчас планируется эксперимент, по условиям которого гражданам будут выдаваться персональные цифровые сертификаты на получение дополнительного профессионального образования в сфере IT. При этом российский и международный бизнес, в свою очередь, уделяет много внимания задачам трансфера технологий и инноваций: компании активно делятся опытом и знаниями, оказывают поддержку молодым специалистам из разных областей, говорит директор по персоналу SAP CIS Вера Соломатина.

Участникам рынка важно не просто рассказать про технологии, но и создать пласт новых профессий — речь не только о будущих инженерах и программистах, но и о data scientists, и chief digital officer (CDO). Для этого они уже активно сотрудничают с вузами, школами и досуговыми детскими центрами. Например, в МИРЭА, РГУ нефти и газа имени Губкина, Университете ИТМО, НИУ ВШЭ, РЭУ имени Плеханова уже открыты центры инноваций SAP, где у студентов есть доступ к различным образовательным материалам. На Петербургском экономическом форуме SAP также подписала с АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» соглашение о сотрудничестве в области подготовки IT-специалистов для проекта «Цифровая долина Красноярска». По словам Веры Соломатиной, это даст возможность студентам разрабатывать решения в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии, а также создания «цифровых двойников» оборудования и виртуальных моделей управления производственным процессом в режиме реального времени.

Многие страны предпринимают попытки создать у себя привлекательные условия по развитию кадров в IT-сфере. Традиционно в этом преуспевают США, их MIT-программа (Массачусетский университет США) считается лучшей в мире по цифровым технологиям, говорит управляющий партнер Bright Денис Абакумов. Чтобы конкурировать за кадры с остальным миром, России необходима поддержка на государственном уровне, и в этом плане задача шире — нужно не только растить кадры, но и удерживать их внутри страны, отмечает он.

Решению этой задачи будут способствовать партнерства государства и крупного бизнеса в части развития комплексных долгосрочных кадровых программ. «В этой связке государство должно лидировать в сфере фундаментальных наук — физика, химия, биология, мехмат, кибернетика,— уверен Денис Абакумов.— А крупный бизнес должен отвечать за специализацию, создавать почву для практического применения знаний так, чтобы вложенный рубль давал полтора». Именно эффективное применение цифровых технологий позволит России конкурировать с остальным миром и за кадры, и за экономическое лидерство. При этом помимо политической и финансовой поддержки со стороны государства необходимо создавать культурные общественные кластеры и не на уровне «отдельных рекреаций», как Сколково, а на уровне целых городов, подчеркивает господин Абакумов. «Так, цель через пять лет закрепить за Москвой статус центра цифровых технологий в Восточной Европе — достойна внимания государственных чиновников»,— считает он.

Юлия Тишина