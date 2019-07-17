ФНС отрицает сбой в компьютерной системе ЗАГС

Федеральная налоговая служба (ФНС) России проводит плановое обновление единой базы российских органов записи гражданских состояний (ЗАГС), о чем было проинформировано заранее. «При этом система сконструирована так, что во время технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме. Все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления»,— пояснили “Ъ” в ведомстве.

Ранее глава агентства ЗАГС Ульяновской области Жанна Назарова сообщила о глобальном сбое системы ЗАГС по всей стране. В Минюсте заявляли, что неполадки возникли из-за новой версии системы.

Как подчеркивают в ФНС, ситуация является штатной. «На офлайн-режим операторы переходят, например, в случае отсутствия связи в органах ЗАГС»,— уточняют в налоговой службе.