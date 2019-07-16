ТАСС: из горящей гостиницы в Москве эвакуированы 70 человек

В Пресненском районе Москвы горит здание гостиницы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Около 70 человек эвакуированы.
«Здание гостиницы загорелось на Мукомольном проезде, 4А, строение 1. В настоящее время из здания эвакуировано около 70 человек»,— рассказал собеседник агенства.
В пресс-службе регионального управления МЧС сообщают, что пожар произошел на кровле двухэтажного «здания старой постройки».
просмотров: 137801
просмотров: 98705
просмотров: 85446
просмотров: 62414
просмотров: 58291