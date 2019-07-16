Instagram и Facebook работают с перебоями

Пользователи Instagram и Facebook сообщили о неполадках в работе соцсетей. По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, с проблемами столкнулись жители США, а также Франции, Нидерландов, Бельгии и Германии.

У большей части пользователей Facebook (59%) не отображается новостная лента. Залогиниться на сайте не смогли 20%.

Более половины пользователей Instagram (53%) не могут просматривать новостную ленту, 29% не могут войти в свой аккаунт.