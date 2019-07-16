Администрация Трампа проверит Google на предмет государственной измены

Сегодня, 16 июля, президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что его администрация проверит слова бизнесмена Питера Тиля о том, что в Google могли «внедриться агенты китайской разведки» и что Google сотрудничала с китайскими военными. 14 июля господин Тиль, который в свое время был одним из создателей платежного сервиса PayPal, а теперь занимается хедж-фондами, призвал ФБР и ЦРУ провести тщательное расследование в отношении «предательского» поведения Google.

На следующий день компания Google опровергла сотрудничество с китайскими военными и назвала слова господина Тиля ложью. Тем не менее сегодня Дональд Трамп заявил, что «миллиардер и высокотехнологичный инвестор Питер Тиль считает, что Google надо расследовать на предмет государственной измены». «Это великий и прекрасный парень, который знает об этом лучше, чем кто-либо!Администрация Трампа обратит на это внимание!» — написал он в Twitter.

Евгений Хвостик