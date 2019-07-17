Глобальный долг растет на низких ставках

Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.

На развитых рынках, после сокращения на $3,8 трлн за последние три квартала 2018 года, прирост по итогам января—марта составил $1,6 трлн (до уровня в $177 трлн). По отношению к ВВП наибольший рост долга отмечен в Финляндии, Канаде и Японии. Долг США вырос на $2,9 трлн и достиг рекордных $69 трлн. Объем госдолга этой страны теперь составляет 101% ВВП, в корпоративном секторе нагрузка достигла 74% ВВП.

Нагрузка в развивающихся странах стала рекордно высокой, увеличившись до $69 трлн, или 216% ВВП. Наибольший рост к размеру ВВП отмечен в Чили, Южной Корее, Бразилии, ЮАР, Пакистане и Китае. При этом существенная часть долгов на развивающихся рынках являются краткосрочными — в корпоративном секторе такие обязательства составляют 35% общего долга (против 20% в развитых странах). При этом по странам этот показатель сильно варьируется — от 13% в Бразилии до 75% в Китае (в РФ — около 20%). В то же время нагрузка в иностранной валюте остается стабильной в объеме около $8,5 трлн (в отношении к ВВП этот показатель постепенно снижается и теперь составляет около 31%). В Китае суммарная нагрузка приближается к 310% ВВП ($40 трлн — около 15% глобального долга). Усилия по ограничению теневого банкинга привели к снижению нагрузки в корпоративном секторе, но займы в других секторах росли — особенно это касается региональных правительств и банков, отмечают в IIF.

В институте прогнозируют, что рост долгового бремени продолжится. Этому будут способствовать низкие процентные ставки и мягкая монетарная политика. Однако увеличение нагрузки несет риски, связанные с обслуживанием долга. Хотя пока нагрузка является неустойчиво высокой лишь для нескольких стран, в корпоративном секторе ожидания снижения прибыльности на фоне замедления глобального роста и ухудшения деловой активности могут оказать давление на небольшие или уже обремененные долгами компании, предупреждают в IIF.

Татьяна Едовина