Первый 5G-роуминг будет запущен в Южной Корее, Швейцарии и Финляндии

Сегодня швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom объявила о начале совместного проекта с финским провайдером Elisa и южнокорейским SK Telecom, результатом которого станет запуск первой в мире услуги 5G-роуминга. Клиенты Swisscom с 5G-смартфонами могут начать пользоваться сетями 5G в роуминге в Финляндии уже с завтрашнего дня, а в Южной Корее — с конца июля.

Южная Корея и Швейцария являются одними из мировых лидеров по коммерческому внедрению сетей 5G — в Южной Корее они были запущены в начале апреля, а в Швейцарии — в середине того же месяца. К концу года Swisscom планирует покрыть 5G-сетью территорию Швейцарии, где проживает не менее 90% всего населения страны.

Евгений Хвостик