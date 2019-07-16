Росстат зафиксировал существенное ускорение промпроизводства

Рост промышленного производства в России в июне 2019 года составил 3,3% к аналогичному месяцу прошлого года, сообщает Росстат. Рост в июне оказался существенно выше ожидаемого: консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», предусматривал рост на 2,3%.

В мае рост составил 0,9%. По итогам первого полугодия промпроизводство выросло на 2,6% в годовом выражении. При этом во втором квартале рост составил 3%, тогда как в первом квартале — 2,1%.

«Ускорение роста промышленного производства в июне было обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях»,— говорится в материалах Минэкономики. Отмечается, что наиболее существенное улучшение годовой динамики в июне показали виды промышленной продукции, относящиеся к машиностроительной отрасли.

Напомним, данные Росстата о газодобыче в апреле существенно расходились с отраслевыми. Позднее ведомство скорректировало данные по промышленному производству и объяснило завышенную оценку роста промышленного производства в России из-за того, что тюменское отделение ведомства получило от одной из организаций данные в неверных единицах измерения.

Как изменилась оценка Росстата — в публикации “Ъ” «На Ямале открыто месторождение цифр».