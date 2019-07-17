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Штраф за отключение

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Поправки к закону «О Банке России», одобренные ко второму чтению комитетом Госдумы по финансовому рынку, предусматривают для процессинговых компаний крупные штрафы за отключение банков в одностороннем порядке. В случае если это произошло впервые, компания должна заплатить в десятикратном размере сумму полученных с кредитной организации платежей за месяц. Если эта же процессинговая компания отключила от обслуживания другой банк, то для нее предусмотрен штраф в пятидесятикратном размере. Вопрос стал актуален весной этого года, когда Минфин США ввел санкции против «Еврофинанс Моснарбанка» (см. “Ъ” от 12 марта). Международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили его членство, а компания «Картстандарт», осуществлявшая процессинг карт банка, остановила их обслуживание внутри России. После этого депутаты предложили составить черный список процессинговых компаний и запретить им работать с банками. Однако Ассоциация банков России предложила альтернативный вариант, изменив предложенный механизм на штраф «в размере суммы дохода, полученного от обслуживания кредитных организаций за месяц» (см. “Ъ” от 18 июня).

Максим Буйлов


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