Всеволод Черепанов пошел в разведку

Всеволод Черепанов, покинувший в феврале правление «Газпрома», возглавит сразу две ключевых структуры монополии, отвечающих за геологоразведку и последующую интерпретацию данных — «Газпром геологоразведка» и «Газпром георесурс». Это является частью кадровой реформы «Газпрома», которая должна повысить его эффективность.

Экс-глава департамента добычи (307) «Газпрома» Всеволод Черепанов назначен по совместительству гендиректором ООО «Газпром геологоразведка» и ООО «Газпром георесурс». Алексей Давыдов, возглавлявший «Газпром геологоразведку» с 2012 года, освобожден от занимаемой должности. Обязанности главы «Газпром георесурс» с февраля 2019 года исполнял первый заместитель генерального директора — главный инженер компании Вячеслав Плотников.

При этом, сообщает монополия, господин Черепанов останется заместителем гендиректора ООО «Газпром инвест».

«Газпром геологоразведка» — оператор геологоразведочных работ «Газпрома», создана в 2011 году на базе ООО «Газпром добыча Красноярск» (ранее «Красноярскгаздобыча»). Компания отвечает за поиск новых месторождений и залежей углеводородов на суше и шельфе, а также за доразведку запасов уже открытых месторождений и их подготовку к разработке. Основная цель компании — восполнение минерально-сырьевой базы монополии.

«Газпром георесурс» — одно из крупнейших российских геофизических многопрофильных сервисных предприятий, создано на базе активов «Газпромгеофизика». В состав компании входят 13 производственных и научно-производственных филиалов, расположенных во всех газодобывающих регионах России.

Назначение Всеволода Черепанова на новую должность является частью масштабных кадровых перестановок, начатых в «Газпроме» еще зимой. В их рамках он в феврале покинул пост члена правления. Тогда же на пенсию вышли одни из ключевых заместителей правления «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев. Как пояснял глава компании Алексей Миллер, изменения в корпоративной структуре и кадровом составе должны устранить препятствия в развитии компании и повысить эффективность ее работы.

Ольга Мордюшенко