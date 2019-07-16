Отрекся от Ивана Сменившего имя и религию крымчанина обвиняют в пропаганде терроризма

В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) начался процесс по делу 30-летнего уроженца Керчи Ивана Трифонова, который, по версии следствия, оправдывал и публично пропагандировал терроризм, разделяя идеологию радикального ислама. У него дома нашли запрещенную в России экстремистскую литературу, а также обнаружили самодельное взрывное устройство и ручную гранату Ф-1. По словам матери обвиняемого, сын, приняв ислам, требовал называть его Абдурхаманом, заявив, что Ивана больше не существует.

СКОВС приступил к рассмотрению уголовного дела уроженца Керчи Ивана Трифонова, проживающего в Старом Крыму. Он обвиняется в публичных призывах к терроризму, изготовлении самодельного взрывного устройства и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Подсудимый вину отрицает, но от приверженности к исламу не отказывается.

Согласно обвинительному заключению, Иван Трифонов с августа 2017 года по апрель 2018 года вел 14 Telegram-каналов, в частности «Воины Аллаха», «Львы Халифата», «Исламское государство». Следователи утверждают, что группы были зарегистрированы на кроссплатформенном мессенджере Telegram, а Трифонов, используя ноутбук и сим-карту, оформленную на другого человека, размещал и редактировал текстовые сообщения, оправдывающие терроризм — например, «светлая память о Шамиле Басаеве», «обсуждение вопросов джихада великих сражений», «сбор денег вдовам шахидов».

Сотрудники крымского УФСБ выяснили, что под никнеймом Zjanad в мессенджере Telegram терроризм пропагандировал Иван Трифонов. Во время обысков у него дома оперативники нашли коробки, в которых обнаружили ручную осколочную гранату Ф-1 и самодельное взрывное устройство (СВУ), состоящее из электродетонатора промышленного производства, смесевого пластичного взрывчатого вещества военного назначения (ПВВ-5А) массой 911 г, элемента электропитания и 374 шестигранных металлических гаек весом 800 г. Оболочка взрывного устройства была изготовлена из прессованной бумаги размером 24 на 13 см и помещена в поясной тканевый ремень с полимерной застежкой черного цвета и подсумками.

Криминалисты-эксперты определили, что на компонентах СВУ имеются биологические следы Трифонова, а само устройство относится к СВУ электрического типа, осколочно-фугасного действия.

В доме также нашли запрещенную в России книгу «Крепость мусульманина», а также информационно-аналитический журнал «Исток» экстремистского содержания и инструкцию по сбору взрывного устройства.

На предварительном следствии мать обвиняемого сообщила, что сын с 2001 года стал интересоваться исламом, изучал Коран и арабскую письменность, а спустя десять лет стал мусульманином с именем Абдурхаман, заявив близким, что прежний человек умер, и «Ивана больше не существует».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону