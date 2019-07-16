СБУ не нашла признаков вмешательства России в выборы в Верховную раду

Врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов сообщил, что пока не выявлено ни одной попытки РФ вмешаться в назначенные на 21 июля досрочные выборы в Верховную раду. «По состоянию на сейчас — нет. Но мы очень хорошо готовились и, если такие атаки и будут, мы сможем противостоять»,— сообщил он на брифинге (цитата по «Украинской правде»).

Ранее МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны перед выборами из-за публичных заявлений властей в поддержку ряда кандидатов. Украинская сторона в том числе обеспокоена визитами венгерских чиновников в Закарпатскую область — 15 июля глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуяш неофициально прибыл для участия в публичном мероприятии в этой области.

В конце нынешней недели — 21 июля — финиширует парламентская кампания на Украине.

Подробнее — в публикации журнала «Огонек» «Слуге не хватает народа».