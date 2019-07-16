МИД Украины обвинил Венгрию во вмешательстве во внутренние дела страны перед выборами

На встрече с послом Венгрии на Украине Иштваном Ийдярто временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок выразил обеспокоенность по поводу последних действий венгерских властей, которые «имеют явные признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины», в том числе публичных заявлений в поддержку ряда кандидатов на внеочередных выборах в Верховную раду.

Украинская сторона в том числе обеспокоена визитами венгерских чиновников в Закарпатскую область — 15 июля глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуяш неофициально прибыл для участия в публичном мероприятии в этой области.

«Мы рассматриваем такие действия венгерской стороны как нарушение дипломатических канонов и духа добрососедства. Украинская сторона оставляет за собой право предпринять шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины»,— говорится в сообщении МИДа.

В конце нынешней недели — 21 июля — финиширует парламентская кампания на Украине.

Подробнее — в публикации журнала «Огонек» «Слуге не хватает народа».