Новую конфигурацию ВСМ Петербург – Москва могут рассмотреть в конце года

Новая конфигурация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва может быть рассмотрена на проектном комитете по магистральному плану развития инфраструктуры в конце этого года. Об этом журналистам сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, передает «Интерфакс».

По словам господина Алафинова, проект будет переконфигурирован «с учетом тех обсуждений и решений, которые были приняты». Проектный комитет возглавит вице-премьер Максим Акимов.

Ранее сообщалось о заинтересованности властей Республики Беларусь в том, чтобы ВСМ пошла по маршруту Москва – Минск – Варшава. При этом ОАО «РЖД» видит транзитный потенциал новой железнодорожной магистрали до Хельсинки.

“Ъ-СПб” писал, что ВСМ Петербург – Москва может пройти через Великий Новгород. Предварительная стоимость проекта составляет порядка в 1,5 трлн рублей.