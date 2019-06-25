Высокоскоростная магистраль Москва – Петербург может зайти в Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль (ВМС) Москва – Санкт -Петербург может пройти через Великий Новгород. Об этом со ссылкой на вице-премьера правительства РФ Максима Акимова сообщают «Известия».

Господин Акимов уточнил, что для захода ВМС в Великий Новгород потребуется сделать небольшую петлю. Такая идея пока находится на стадии проработки, ее реализация в принципе возможна, подчеркнул вице-премьер.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по предварительным подсчетам строительство ВМС обойдется в 1,5 трлн рублей.