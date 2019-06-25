Стоимость высокоскоростной магистрали Москва – Петербург может составить 1,5 трлн рублей

Вице-премьер РФ Максим Акимов назвал предварительную стоимость строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. По его словам, для реализации проекта могут потребоваться инвестиции в размере 1,5 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Господин Акимов объяснил такую дороговизну проекта, в частности, строительством заходов в оба города и прокладкой новых путей. При этом он подчеркнул, что финансовая модель магистрали пока до конца не определена.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею спроектировать и построить новую высокоскоростную железнодорожную магистраль, связывающую Москву и Петербург.

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