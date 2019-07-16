Галерее "Год живописи" уже два года

20 июня в галерее «Год живописи» состоялся торжественный вечер в честь празднования второго дня рождения, где галеристы подвели итоги творческого сезона.

За два года галерея «Год живописи» стала самым ярким явлением в культурной жизни Красноярска: в галерее проведено 14 выставок, число художников-резидентов превысило 30 человек, с творчеством сибирских мастеров познакомились около 10 000 зрителей в ходе более чем 1500 экскурсий.

Дважды были представлены новые циклы живописных работ, созданных в 2018-2019 гг. специально для первой публикации в галерее «Год живописи». Таким уникальным живописным проектом явилась выставка Анны Осиповой «Глубины».

Своеобразным проявлением признания галереи в сфере культуры стало участие представителей мира классической музыки в праздновании дня рождения. Квинтет деревянно-духовых инструментов Красноярского Академического Симфонического оркестра, вокал Марины Вишневской в сопровождении флейты Петра Худоногова украсили этот вечер.

Успешная работа галереи и запоминающийся праздник были бы невозможны без активной поддержки партнёров: гостеприимное пространство для выставок предоставлено жилым комплексом «Удачный»; «Росбанк» поддерживает большую часть экспозиций галереи («Росбанк» входит в число крупнейших корпоративных меценатов России, реализует значимые гуманитарные проекты); аудиторско-консалтинговая фирма «КПМГ» и «Медведь-Премиум» также выступили партнёрами торжественного вечера.

Поздравить галерею со вторым днём рождения собрались постоянные партнёры галереи и старые друзья – представители бизнеса и культуры, для которых были организованы современные локации. Праздничный торт и красочный фейерверк завершили этот сказочный вечер.

Художественная галерея "Год живописи" выражает благодарность всем партнерам, поддерживающим проект, гостям и, конечно, особенную благодарность команде-энтузиастов, которая так трепетно и бережно взращивает общее дитя, имя которому — Год живописи!