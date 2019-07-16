В Москве увеличилось на 22% число ипотечных сделок

В управлении Росреестра по Москве зарегистрировали увеличение сделок по ипотеке на 22% с начала года, заявил руководитель управления Игорь Майданов. «С начала года число ипотечных сделок увеличилось на 22%, достигнув наивысшего показателя в апреле — свыше 8 тыс. договоров. Отчасти, это может быть связано с реализацией кредитов, полученных в конце прошлого года»,— объяснил господин Майданов (цитата по сайту Росреестра).

С января столичным Росреестром зарегистрировано 42 372 договора ипотечного жилищного кредитования — на 12% больше аналогичного периода прошлого года (37 869). «Сейчас мы наблюдаем состояние покоя — два месяца подряд количество сделок держится на уровне семи тысяч»,— заявил представитель Росреестра.

Ранее управление Росреестра сообщило, что за шесть месяцев 2019 года было зарегистрировано 72 тыс. сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в мае 2019 года активности покупателей на рынке вторичной недвижимости снизилась на 30% относительно аналогичного периода прошлого года. Эти выводы аналитики «Инком-недвижимости» делают из числа авансов, которые были внесены за объекты на вторичном рынке. Покупательский ажиотаж прошлого года себя исчерпал, считают эксперты.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Покупатели съехали».