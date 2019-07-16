Греф отрицает информацию о разрыве партнерства с «Яндексом»

Сбербанк доволен партнерством с «Яндексом» и не собирается от него отказываться, заявил журналистам в Минске глава банка Герман Греф. Источники The Bell сообщали, что Сбербанк не устраивает сотрудничество с «Яндексом» в сфере e-commerce. О недопонимании между партнерами говорили и собеседники “Ъ” на российском рынке онлайн-торговли.

«Неправда. Нет для этого (разрыва партнерства.— “Ъ”) никаких оснований»,— сказал господин Греф, которого цитирует белорусское агентство БелТА. Глава банка пояснил, что у кредитной организации и «Яндекса» сложились «очень добрые партнерские отношения», и они «партнеры по целому ряду крупных проектов».

«Какой смысл в разрыве отношений? Я с огромным уважением и пиететом отношусь, я член совета директоров "Яндекса". Надеюсь, что будем сотрудничать всегда. Точно нет никаких предпосылок к тому, чтобы мы что-то где-то разрывали. Мы можем сотрудничать в каких-то проектах, в каких-то можем конкурировать, но точно не собираемся разрывать отношения»,— добавил Герман Греф.

The Bell называл среди причин разногласий недовольство Сбербанком результатами маркетплейса «Беру» и желание банка больше участвовать в операционной деятельности СП, что якобы не нравилось «Яндексу». Первый зампредправления банка Лев Хасис эту информацию не подтвердил. Собеседники The Bell также говорили об интересе Сбербанка к покупке онлайн-ритейлера Ozon или интернет-площадки Avito.