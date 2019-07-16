Законопроект о шпионских гаджетах прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении проект закона об уточнении понятия «специального технического средства (СТС), предназначенного для негласного получения информации». Таким средством будет считаться гаджет, специально созданный для «скрытного получения информации либо доступа к ней».

Документ дополняет ст. 138.1 УК РФ, предусматривающую ответственность за незаконный оборот СТС. Благодаря пояснению шпионскими гаджетами не будут считаться такие СТС, как, например, GPS-трекеры для отслеживания геолокации животных. В первом чтении проект закона был одобрен в апреле.

Ранее Верховный суд разъяснил, за приобретение каких спецприборов нельзя наказывать. В их число вошли скрытые камеры для обеспечения безопасности людей и имущества, GPS-трекеры для слежения за животными, видеорегистраторы, а также смартфоны и диктофоны (если на них нет специальных программ для скрытого наблюдения).

Правила покупки «шпионской техники» начали пересматривать после большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2017 года. Тогда один из журналистов пожаловался главе государства, что фермера Евгения Васильева из Курганской области судят из-за GPS-трекера для коровы.

О пояснении Верховного суда читайте в публикации “Ъ FM” «Верховный суд разобрался в шпионских гаджетах».