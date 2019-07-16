Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy новым кроссовером

Компания Ford анонсировала новый кроссовер, который заменит сразу три модели, сообщает Autocar.

По данным издания, автомобиль появится в 2021 году. Кроссовер в линейке марки займет место семейства Mondeo, а также минивэнов S-Max и Galaxy. Новинка, которая будет продаваться в Европе и Северной Америке, построят на платформе C2 и оснастят бензиновыми и дизельными двигателями с гибридной составляющей.

Напомним, ранее Ford объявил о намерении к 2024 году вывести на европейский рынок сразу три новых кроссовера.