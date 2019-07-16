Twitter представил новый дизайн страницы для ПК

Американская социальная сеть Twitter анонсировала редизайн страницы, которую видят пользователи персональных компьютеров. Помимо эстетических изменений появится несколько новых возможностей.
Woah, what’s this? A shiny new https://t.co/q4wnE46fGs for desktop? Yup. IT’S HERE. pic.twitter.com/8y4TMzqBGa— Twitter (@Twitter) 15 июля 2019 г.
Вкладка «Исследовать», знакомая пользователям мобильного приложения, теперь будет доступна и на ПК, что упростит поиск видео, местных новостей и популярных трендов в зависимости от расположения пользователя. К закладкам, спискам и профилю теперь будет проще получить доступ в боковом меню навигации. Вкладка сообщения теперь имеет увеличенный вид, что позволит отвечать на сообщения и видеть различные разговоры на одном экране.
Боковое меню также облегчит переключение между учетными записями. Появятся две опции для темного режима, а также различные темы и варианты цветовой палитры. На самой странице появится возможность переключаться между самыми популярными твитами и самыми последними.
В компании заявляют, что все изменения основаны на существенном обновлении серверной архитектуры Twitter, а сайт был создан заново с нуля. После перехода на новый дизайн уже нельзя будет вернуться назад.
Слухи о готовящемся редизайне страницы для компьютеров ходили в течение года, в прошлом сентябре в компании начали внутреннее тестирование нового дизайна.
просмотров: 135728
просмотров: 84619
просмотров: 80201
просмотров: 51565
просмотров: 47874