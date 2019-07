Сергей Чемезов-младший выбрал уличный стиль

В бизнес вслед за отцом — сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова запустил свой бренд одежды и вместе с товарищем открыл компанию, которая производит одежду уличного стиля. Пока что в ассортименте — худи, трикотажные брюки и футболки. При этом ценник на товары выше, чем у одежды массового сегмента. Поможет ли имя Сергея Чемезова-младшего в развитии бренда TSCH? Разбирался Александр Рассохин.

Черная футболка со стилизованной надписью From Russia With Love — 3,5 тыс. руб., белое худи с черными рукавами и принтом на груди «Культурный андерграунд» — 6,5 тыс. руб., столько же за трикотажные брюки Life is a killer... На всех этих товарах стоит логотип TSCH. Аббревиатура как будто указывает на первые буквы имен авторов — Томаса Шлоссера и Сергея Чемезова. Первый — сын арт-консультанта Эрика Шлоссера, который работал куратором ярмарок художественного искусства «Арт-Москва», ArtVilnius и Tbilisi Art Fair. Отец второго — глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Доля в компании, как и обязанности, распределены поровну — Шлоссер-младший отвечает за дизайн, Чемезов-младший — за бизнес. И влиятельные родители им не помогали, заверяют основатели бренда. Компанию запустили в феврале и изначально потратили на это 50 тыс. руб., рассказал в интервью «Коммерсантъ FM» Сергей Чемезов-младший. По его словам, деньги он заработал сам, получив бронзу на последнем Кубке России по аквабайку: «Мы сделали маленькую коллекцию и продали ее друзьям. Потом объемы становились больше и больше, и, наконец, мы накопили порядка 350 тыс. руб. Это начальное такое вложение.

В апреле создали уже создали полноценную коллекцию из всего 300 изделий. И вот сейчас продали уже больше половины, практически окупили наши вложения.

Что касается чистой прибыли, то рассчитываем получить ее уже к сентябрю, для чего, например, уже расширяем каналы продвижения, просим знакомых или известных людей, которые помогли бы нам продвигать бренд. В ближайшее время также планируем арт-ивенты, коллаборации с художниками, в планах — запустить pop-up store».

В успехе бизнесмен уверен еще и потому, что по его словам «в России конкуренция низкая и маленькое количество собственных брендов». Впрочем, с этим готовы поспорить участники рынка. «Запорожец», «Волчок», «Спутник 1985», Ziq & Yoni, Anteater — это немногие из российских компаний, производящих уличную одежду, которые появились в последние десять лет. Индустрия развивается, и все больше молодых инициативных предпринимателей придумывают либо заимствует принты и печатают их, к примеру, в ближайшей типографии. Правда, многие из них быстро уходят с рынка, а на освободившееся место приходят новые, объясняет сооснователь бренда «Провинция» Алексей Тиханов. Кроме того, у большинства расценки ниже, чем у лейбла Чемезова, отмечает он: «Есть очень много начинающих брендов, которые оценивают себя дороже. Во-первых, им надо какую-то ценность себе придать, чтобы развиваться. Во-вторых, они выпускают вещи очень малым тиражом.

Если они найдут свою целевую аудиторию, которая будет видеть ценность их продукта, тогда это нормальная стоимость.

Сейчас эта сфера развивается быстро, таких игроков очень много. Но у большинства нет никакой толковой идеи. У этих ребят, как я вижу, просто обычные шмотки. Нарисовали какой-то принт, написали какие-то слова, которые быстро потрескаются, то есть это рефлективные полосочки и футболки из обычного хлопка».

Впрочем, такая одежда все же могла бы заинтересовать платежеспособных покупателей от 25 до 45 лет, тех, кто чувствует себя молодым, предполагает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Главный вопрос, по ее словам, в том, как основатели организуют бизнес-процессы. Но одно преимущество у них уже есть — весомое имя старшего Сергея Чемезова, отмечает эксперт: «Если создатель бренда сумеет создать правильно коммуникацию, найти партнеров дистрибуции, выстроить всю логистическую цепочку, формировать это как бизнес со своими ноу-хау, то вполне у него есть шанс на успех. Рынок-то развивается. Имя, которое стоит за спиной этих предпринимателей, — а это человек, который успешно состоялся в других сферах бизнеса, — всегда будет помогать в развитии деловых отношений. В творчестве нет, а в бизнесе да».

Найдет ли товар своего покупателя — еще вопрос. Одного он, определенно, обрел — это старший Чемезов. Он, как рассказал его сын, приобрел худи с надписью «Культурный андерграунд». Правда, надевает его только на рыбалку.

Гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в июле вошел в список сотни богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes — его годовой доход превысил 330 млн руб.