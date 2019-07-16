Оптовые цены на сахар за последние девять месяцев упали на 27,5%

Оптовая цена за один килограмм белого сахара в июне 2019 года равняется 26,9 руб., это на 27,5% ниже, чем в ноябре 2018 года (37 руб. за кг), сообщил РБК со ссылкой на данные Союза сахаропроизводителей России. Финансовый директор российского офиса французской компании Sucden Глеб Тихомиров заявляет, что это минимальная цена за последние пять лет.

Основной причиной снижения цен эксперты назвали хороший урожай свеклы за прошлый сбор, ожидание хорошего объема нового урожая и переходящие остатки сахара с прошлого сезона. Это привело к тому, что предложение перекрывает спрос. Так, на конец июня запасы сахара составляли 2,7 млн т. Это на 200 тыс. т больше, чем в прошлом году, и на 700 тыс. т больше «базового» 2016 года. Тогда соотношение спроса и предложения считалось оптимальным.

Еще одним фактором снижения цены называется введение 20% НДС на ввоз белого сахара в Узбекистан и запуск там собственного завода по переработке сахара. В 2018 году узбекский рынок занимал второе место среди основных экспортных рынков России, на него пришлось около 111,3 тыс. т сахара. За январь—май 2019-го эта цифра равняется 6 тыс. т.

По прогнозу председателя правления Союза сахаропроизводителей России Андрея Бодина, в новом сезоне может быть произведен почти такой же объем свекловичного сахара, как и в прошлом,— 6 млн т. Это приведет к падению доходности сельхозпроизводителей и снижению цен на сахар и сахарную свеклу.