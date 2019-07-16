Начальный этап строительства Московской площади в Кемерово обойдется в 95 млн рублей

Управление городского развития мэрии Кемерово объявило аукцион на выполнение первого этапа благоустройства будущей Московской площади в центре города. Как сообщается в материалах госзакупок, подрядчику необходимо провести вертикальную планировку. Максимальная цена контракта установлена на уровне 95,4 млн руб. Работы оплатят из городского и областного бюджетов.

Вертикальная планировка — обязательный подготовительный этап строительства новой площади, искусственное изменение рельефа местности согласно проекту. Планировка ведется через срезку грунта и подсыпку его в необходимых местах. Прием заявок на аукцион окончится в конце июля, выполнить работы необходимо за 75 дней после заключения контракта.

Напомним, в июле 2019 года депутаты горсовета Кемерово утвердили название Московская площадь для новой площадки для проведения массовых мероприятий в столице Кузбасса. Она появится на пересечении проспекта Притомского и улицы Терешковой в Центральном районе и станет частью строящегося квартала искусств, где к 300-летию региона в 2021 году планируют открыть филиалы Мариинского театра и Русского музея. Всего на строительство квартала направят 2,7 млрд руб.

Юрий Зуев