Московская площадь появится в Кемерово

Депутаты горсовета Кемерово утвердили название новой площадки для проведения массовых мероприятий в столице Кузбасса. Она названа Московской площадью. Документ опубликован в бюллетене городских органов местного самоуправления.

С соответствующим ходатайством в мэрию обратились представители «Российского движения школьников» и архитекторы проектного института «Кузбассгорпроект». Они полагают, что предложенное ими название «позволит увековечить и укрепить связь двух городов — Кемерово и Москвы».

Московская площадь появится в Центральном районе Кемерово на проспекте Притомский. Она станет частью строящегося квартала искусств, где к 300-летию Кузбасса в 2021 году планируют открыть филиалы Мариинского театра и Русского музея. На строительство квартала направят 2,7 млрд руб.

Юрий Зуев