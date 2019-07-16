«Грузинский набор» в российских ресторанах подорожал на 6,5% за год

Минимальный «грузинский набор» в российских ресторанах, куда входят бокал грузинского вина, порция хачапури и хинкали, за год подорожал на 6,5%, говорится в исследовании оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (есть в распоряжении «РИА Новости»). За месяц — с июня по июль — рост составил 0,5%.

Бокал вина за год в среднем подорожал на 2%, до 440 руб. (за месяц подешевел на 1%), порция хинкали стала дороже на 8% (на 1%), 207 руб. Хачапури подорожал на 20%, до 137 руб. (средний чек в июле оказался на 6% выше, чем в июне).

Напомним, инцидент с президентом Межпарламентской ассоциации православия Сергеем Гавриловым привел к массовым протестам и росту напряжения в отношениях России с Грузией.

Как стало известно “Ъ”, вслед за заявлением Роспотребнадзора об усилении контроля за качеством грузинского вина, чиновники начали собирать у торговых сетей информацию о доле этого алкоголя на полках. 9 июля президент России не поддержал идею Госдумы ввести экономические санкции против Грузии.