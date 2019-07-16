Белый дом официально выдвинул Марка Эспера на пост главы Пентагона

Марк Эспер в понедельник был официально выдвинут на пост главы Минобороны Белым домом США. Он являлся исполняющим обязанности главы Пентагона с прошлого месяца.

С момента, как Джеймс Мэттис покинул пост в декабре, никто не был утвержден министром обороны США. Это — самый длинный период в истории Пентагона, сообщает Reuters.

После выдвижения господин Эспер перестал быть исполняющим обязанности главы Пентагона и вернулся к работе министра сухопутных войск. До его утверждения и.о. главы Пентагона будет Ричард Спенсер.

Назначение Марка Эспера стало возможным после того, как действующий и.о. Патрик Шанахан отказался от продолжения процедуры утверждения его кандидатуры на эту должность в Конгрессе.

Подробнее об уходе господина Мэттиса читайте в публикации “Ъ” «Пентагонения на инакомыслящих».