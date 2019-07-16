Средняя премия по ОСАГО снизилась на 5,6% в большинстве регионов России

Средняя премия по ОСАГО за период с начала года и по состоянию на 11 июля 2019 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% в большинстве регионов России, говорится в исследовании, проведенном Российским союзом автостраховщиков (РСА). Снижение средней премии отмечается в 81 регионе.

Почти на 20% (или на 740 руб.) снизилась средняя премия по ОСАГО в Магаданской области, на 15,33% (456 руб.) — в Еврейской автономной области, на 11,6% (627 руб.) — в Республике Коми, на 10,7% (618 руб.) — в Пермском крае, на 10,2% (465 руб.) — в Саратовской области, на 10,1% (376 руб.) — в Чукотском автономном округе. В 13 регионах, в которых проживает еще 21% автовладельцев, средняя премия снизилась более чем на 5%. Это Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Красноярский край, Республика Бурятия, а также Курская, Сахалинская, Свердловская, Владимирская, Астраханская, Новгородская, Тюменская и Рязанская области.

Сильнее всего — почти на 60% — снизилась средняя премия по ОСАГО на Байконуре, однако в этом регионе заключается в год всего чуть больше тысячи договоров обязательной «автогражданки», что делает эти данные не очень показательными, отмечают в РСА.

Напомним, 9 января 2019 года стартовала новая тарифная реформа. Коридор базового тарифа ОСАГО расширили на 20%. Помимо этого изменился коэффициент возраста и стажа. Неопытным водителям его подняли с 1,8 до 1,87. Опытные и пожилые водители получили скидку до 7%. Кроме того, 11 июля 2019 года правительство одобрило законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО, согласно которому безаварийные водители будут платить за полис меньше.

О первых итогах реформы читайте в материале “Ъ” «Мартовское ОСАГО потеряло в цене».

О сути новой реформы «автогражданки» читайте в материале “Ъ” «ОСАГО изменит цену».