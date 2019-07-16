«Газбанк» вернули в прошлое

Конкурсный управляющий ПАО АКБ «Газбанк» — «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подало иск об оспаривании сделок банкротящегося банка со структурами группы «Волгопромгаз», бенефициаром которого считают Владимира Аветисяна. В частности, АСВ требует отменить сделки по погашению кредитных договоров путем отступного с ООО «Средневолжская газовая компания», ООО «УКХ „Волгопромгаз“», ПАО «Самараэнерго» и АО «Волгатех99». Общая сумма сделок составляет почти 1,5 млрд руб.
АСВ в рамках дела о банкротстве «Газбанка» намерено оспорить сделки со структурами холдинга «Волгопромгаз», бенефициаром которого считают Владимира Аветисяна. Арбитражный управляющий потребовал признать недействительными сделки с ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК), ООО «Управляющая компания холдинга „Волгопромгаз“» (УКХ „Волгопромгаз“), ПАО «Самараэнерго» и АО «Волгатех99».
В частности, управляющий просит суд признать недействительным соглашения о передачи имущества в счет погашения кредитов организаций. Общая сумма основного долга компаний составляет почти 1,5 млрд руб. Как сказано в материалах дела в электронной картотеке арбитражного суда, первые три юрлица в качестве отступного передали Газбанку имущество. Какое — не уточняется. «Самараэнерго» в счет погашения кредитов передало банку неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя ООО «Трансфинанс». Компания зарегистрирована в Москве и находится в стадии ликвидации. Ее владельцем указан офшор Флоундер консалтинг лимитед.
• АО АКБ «Газбанк» зарегистрировано в Самаре в 1993 году. Банк был основан известным самарским бизнесменом Владимиром Аветисяном, который контролирует холдинг «Волгопромгаз» (ВПГ). Также в числе его основателей экс-депутат губдумы Олег Дьяченко (скончался 16 января 2017 года) и гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» и депутат самарской губернской думы Андрей Кислов (ему принадлежит 14,41% акций компании). Другими акционерами Газбанка указаны ООО «Бизнес-элит» (14, 45%), Барбара Миклас (9,60%), ООО ПТФ «Исток» (9,60%), Наталья Дьяченко (9,02%), Rifflist invest ltd (9%), Gvr finance ag (8,29%), CUS Credit Union Swiss SA (6,11%), Youverse world limited (5,41%), ООО «Форсаж» (4, 80%), Анна Дьяченко (3,94%), Глэдис Ноэми Антоначи (3,87%) и Галина Дьяченко (1,44%). Последние несколько лет кресло руководителя финансовой организации поочередно занимали: Максим Сойфер, Михаил Липовецкий, Артем Маслов, Игорь Свиридов и Владимир Аверин.
В июле прошлого года ЦБ отозвал у самарского банка лицензию. Как сообщил регулятор, за 2017–2018 годы регулятор 11 раз применял в отношении компании меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. «Кредитное учреждение скрывало свое реальное финансовое положение и не исполняло требования об адекватной оценке принимаемых рисков»,— написал центральный банк в пресс-релизе. Также организация нарушала нормативные акты регулятора о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Аудиторы также обнаружили признаки подделки финансовой отчетности. В сентябре Арбитражный суд Самарской области признал Газбанк банкротом и открыл конкурсное производство. Швейцарский акционер Газбанка Gvr finance ag в московском суде попытался оспорить отзыв лицензии, однако суд отказал в иске.
В июле того же года в Газбанке возникло первое уголовное дело. Руководство банка заподозрили в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следователей, с 2015 года и до минувшего года неустановленные лица из руководства Газбанка вывели активы кредитного учреждения на общую сумму не менее 7 млрд руб., осуществлялось это в том числе путем выдачи кредитов физлицам без залога и оформлением технических кредитов ряду юрлиц. Как предположили тогда юристы, уголовная ответственность может грозить учредителям и членам органов правления, а также более широкому кругу лиц, причастных к совершению сделок. Следствие продолжается.
Как поясняют юристы, сделки «Газбанка» будут оспорены, если удастся доказать, что они осуществлены со злым умыслом или не на взаимовыгодных условиях. «Предметом заявления АСВ является оспаривание действительности сделок и реституция, следствием которой являлось бы восстановление в балансе банка задолженности компаний, состоящих в холдинге, перед банком, с одной стороны, и возврат этим компаниям ранее переданного ими по отступному банку имущества, с другой стороны»,— поясняет адвокат Коллегии адвокатов «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов. Как добавляет юрист, в случае если долг будет восстановлен, но так и не возвращен, АСВ может потребовать банкротства должников.