«Газбанк» вернули в прошлое

Конкурсный управляющий ПАО АКБ «Газбанк» — «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подало иск об оспаривании сделок банкротящегося банка со структурами группы «Волгопромгаз», бенефициаром которого считают Владимира Аветисяна. В частности, АСВ требует отменить сделки по погашению кредитных договоров путем отступного с ООО «Средневолжская газовая компания», ООО «УКХ „Волгопромгаз“», ПАО «Самараэнерго» и АО «Волгатех99». Общая сумма сделок составляет почти 1,5 млрд руб.

АСВ в рамках дела о банкротстве «Газбанка» намерено оспорить сделки со структурами холдинга «Волгопромгаз», бенефициаром которого считают Владимира Аветисяна. Арбитражный управляющий потребовал признать недействительными сделки с ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК), ООО «Управляющая компания холдинга „Волгопромгаз“» (УКХ „Волгопромгаз“), ПАО «Самараэнерго» и АО «Волгатех99».

В частности, управляющий просит суд признать недействительным соглашения о передачи имущества в счет погашения кредитов организаций. Общая сумма основного долга компаний составляет почти 1,5 млрд руб. Как сказано в материалах дела в электронной картотеке арбитражного суда, первые три юрлица в качестве отступного передали Газбанку имущество. Какое — не уточняется. «Самараэнерго» в счет погашения кредитов передало банку неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя ООО «Трансфинанс». Компания зарегистрирована в Москве и находится в стадии ликвидации. Ее владельцем указан офшор Флоундер консалтинг лимитед.

• АО АКБ «Газбанк» зарегистрировано в Самаре в 1993 году. Банк был основан известным самарским бизнесменом Владимиром Аветисяном, который контролирует холдинг «Волгопромгаз» (ВПГ). Также в числе его основателей экс-депутат губдумы Олег Дьяченко (скончался 16 января 2017 года) и гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Самара» и депутат самарской губернской думы Андрей Кислов (ему принадлежит 14,41% акций компании). Другими акционерами Газбанка указаны ООО «Бизнес-элит» (14, 45%), Барбара Миклас (9,60%), ООО ПТФ «Исток» (9,60%), Наталья Дьяченко (9,02%), Rifflist invest ltd (9%), Gvr finance ag (8,29%), CUS Credit Union Swiss SA (6,11%), Youverse world limited (5,41%), ООО «Форсаж» (4, 80%), Анна Дьяченко (3,94%), Глэдис Ноэми Антоначи (3,87%) и Галина Дьяченко (1,44%). Последние несколько лет кресло руководителя финансовой организации поочередно занимали: Максим Сойфер, Михаил Липовецкий, Артем Маслов, Игорь Свиридов и Владимир Аверин.

В июле прошлого года ЦБ отозвал у самарского банка лицензию. Как сообщил регулятор, за 2017–2018 годы регулятор 11 раз применял в отношении компании меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. «Кредитное учреждение скрывало свое реальное финансовое положение и не исполняло требования об адекватной оценке принимаемых рисков»,— написал центральный банк в пресс-релизе. Также организация нарушала нормативные акты регулятора о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Аудиторы также обнаружили признаки подделки финансовой отчетности. В сентябре Арбитражный суд Самарской области признал Газбанк банкротом и открыл конкурсное производство. Швейцарский акционер Газбанка Gvr finance ag в московском суде попытался оспорить отзыв лицензии, однако суд отказал в иске.

В июле того же года в Газбанке возникло первое уголовное дело. Руководство банка заподозрили в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следователей, с 2015 года и до минувшего года неустановленные лица из руководства Газбанка вывели активы кредитного учреждения на общую сумму не менее 7 млрд руб., осуществлялось это в том числе путем выдачи кредитов физлицам без залога и оформлением технических кредитов ряду юрлиц. Как предположили тогда юристы, уголовная ответственность может грозить учредителям и членам органов правления, а также более широкому кругу лиц, причастных к совершению сделок. Следствие ­продолжается.

Как поясняют юристы, сделки «Газбанка» будут оспорены, если удастся доказать, что они осуществлены со злым умыслом или не на взаимовыгодных условиях. «Предметом заявления АСВ является оспаривание действительности сделок и реституция, следствием которой являлось бы восстановление в балансе банка задолженности компаний, состоящих в холдинге, перед банком, с одной стороны, и возврат этим компаниям ранее переданного ими по отступному банку имущества, с другой стороны»,— поясняет адвокат Коллегии адвокатов «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов. Как добавляет юрист, в случае если долг будет восстановлен, но так и не возвращен, АСВ может потребовать банкротства должников.

Сабрина Самедова